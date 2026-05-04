3 ay sonra bir ilk! Yatırımcılar dikkat: Kritik seviyeyi aştı

Bitcoin, haftanın ilk gününde ivme kazanarak üç ay aradan sonra yeniden 80 bin dolar barajını aştı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Haftanın ilk gününe kripto para piyasası yükseliş ile başladı. 3 ayın ardından Bitcoin ilk kez 80 bin dolar seviyesini aşarak kritik bir eşiği geride bıraktı.

126 BİN DOLAR ÜZERİNİ GÖRMÜŞTÜ

Asya borsalarındaki güçlü görünümle desteklenen yükselişte, Bitcoin'in 80.393 dolara kadar çıktı. Geçen yıl ekim ayında 126 bin doların üzerindeki zirvesinden gerileyen Bitcoin, 60 bin dolar seviyesine kadar düşmüş, ardından kademeli bir şekilde toparlanmıştı.

PETROL FİYATLARINDAKİ BASKI AZALACAK MI?

Piyasalardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ile İran arasında temasların sürdüğüne yönelik açıklamalarıyla oluşan iyimserlik etkili oldu. Ayrıca ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etme planı, petrol fiyatları üzerindeki baskının azalabileceği beklentisini güçlendirdi.

Öte yandan, bölgedeki güvenlik riskleri ve artan sigorta maliyetleri nedeniyle bu adımların uygulanabilirliğine yönelik soru işaretleri sürüyor.
ETF GİRİŞLERİ VE KURUMSAL TALEP DİKKAT ÇEKİYOR

Bitcoin'deki yükselişi destekleyen bir diğer unsur ise güçlü fon akışları oldu. Verilere göre, spot Bitcoin ETF'lerine geçen ay 2 milyar doların üzerinde giriş gerçekleşirken, yalnızca geçen cuma günü bu tutar 629 milyon doları aştı.

Benzer şekilde, Ethereum ETF'leri ve XRP ETF'leri de dikkat çeken girişler kaydetti. Artan bu akışlar, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.
YÜZDE 30’UN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI

Altcoinlerde de yükseliş görüldü. Dash yüzde 30'un üzerinde değer kazanırken, Zcash ve Ondo gibi varlıklarda yüzde 7'nin üzerinde artış görüldü.

Toplam piyasa değeri 2,74 trilyon dolara ulaşırken, CoinGecko verilerine göre Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 58,6 seviyesine çıktı.

Likidasyonların da son 24 saatte yaklaşık yüzde 100 artarak 357 milyar dolara ulaşması, piyasalardaki sert hareketin bir göstergesi olarak öne çıktı.

TEMEL TALEP DESTEĞİ YOK!

Buna karşın bazı analistler fiyat artışıyla spot talepteki daralma arasındaki ayrışmanın, yükselişin yapısal temellere değil daha çok spekülatif hareketlere dayandığına işaret ettiğini belirtiyor.

Analistlere göre, nisan ayı boyunca fiyatların yükselmesine rağmen görünür talebin negatif seyretmesi, piyasada güçlü bir temel talep desteğinin bulunmadığını ortaya koyuyor.

Bitcoin'in 80 bin dolar üzerindeki seyrini koruyup koruyamayacağı ise piyasanın yönü açısından belirleyici olacak.

Kaynak: Dünya

