8 haftalık ek doğum izni için başvuru başladı: İşte son tarih

1 Nisan itibarıyla 24 haftayı tamamlamamış annelerin 10 gün içinde başvuru yapmaları halinde 8 haftalık ek ilave izin hakkından yararlanabileceği açıklanmıştı. İşte başvuru ve uygulamanın detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada doğum izni sürelerini artıran yeni düzenlemeyle annelerin ve ailelerin yanında olduklarını ifade etmişti. Şimdi ise 8 haftalık ek doğum izni ile ilgili detaylar merak ediliyordu.

Bakan Göktaş, 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş annelerin, çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde başvurmaları halinde 8 haftalık ilave doğum izni hakkından yararlanabildiğini açıklamıştı.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

1 Nisan 2026 itibarıyla, doğum iznini tamamlamış, ancak doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan tüm anneler bu haktan yararlanabilir.

8 HAFTALIK İLAVE DOĞUM İZNİ NASIL HESAPLANIR?

Hedef tarih, 1 Nisan 2026 (Kanun'da esas alınan tarih). Hedef süre, 24 hafta eşittir 168 gün. 1 Nisan 2026'dan geriye doğru 168 gün sayılır. 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler izinden yararlanabilir. Yasal şart, 1 Nisan 2026 itibarıyla 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan anneyi kapsar.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLER?

1 Nisan 2026 itibarıyla doğum iznini tamamlamış ancak doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan tüm anneler yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabilirler.

8 haftalık ek hak için başvurular bugün itibarıyla başladı. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; başvurular bugün (4 Mayıs) başlarken 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurular devam edecek. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar bu yeni düzenlemeden faydalanamayacak.

Özel sektör ve kamuda çalışan ancak halen doğum izninde olanların rapor sürelerinin SGK tarafından güncelleneceği, bu durumda olan annelerin sistem üzerinden doğum izninin bitimine ne kadar süre kaldığını öğrenebileceği kaydedildi. İlave doğum izninden yararlanacak çalışan annelerin sayının ilk etapta 20 bin civarında olduğunun öngörüldüğü belirtilirken SGK'nın kamu ve özel sektörde doğum izni başvuruları üzerinden yapacağı çalışmalar sonucu bu rakamın yükseleceği hesaplamalarının yapıldığı aktarıldı.

Doğum izni geçici rapor ücretleri de güncellenen tarihler üzerinden yeniden hesaplanacağı, ödemelerin 24 hafta üzerinden yapılacağı, SGK'lı annelere 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödeneceği belirtildi. Brüt maaş ortalaması 35 bin TL olana 130 bin 667 TL, 40 bin TL olana 149 bin 333 TL, 50 bin TL olana da 186 bin 667 TL ödeneceği aktarıldı. Devlet memuru anneler için maaş ödemesi ise kesinti yapılmadığı için doğum izni süresince tam olarak ödenmeye devam edeceği, yeni anne olan bir memur doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL alacağı kaydedildi.

