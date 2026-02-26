TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 27 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi 26 Şubat Perşembe 2026 tarihinde güne 321,25 TL’den başladı. Seans içinde 324,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 314,00 TL görüldü ve günü 322,50 TL’den kapattı.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi için 26 Şubat Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,39 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,90 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,81 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 322,50 TL, 321,25 TL, 330,50 TL, 333,50 TL, 331,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 321,25 TL – 333,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesinin 26 Şubat Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 326,84 TL, 52 günlük ortalama 295,06 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 317,67 TL ve 313,33 TL destek, 329,67 TL ve 337,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.