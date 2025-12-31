TÜPRAŞ (TUPRS) 01 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 31 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde güne 186,50 TL’den başladı. Seans içinde 187,30 TL seviyesine yükseldi, en düşük 183,70 TL görüldü ve günü 184,40 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 31 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,07 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,05 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 11,06 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 184,40 TL, 186,40 TL, 183,10 TL, 185,10 TL, 188,30 TL oldu. Bu dönemde fiyat 183,10 TL – 188,30 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 31 Aralık Çarşamba 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 190,74 TL, 52 günlük ortalama 193,94 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 182,00 TL ve 180,00 TL destek, 187,00 TL ve 190,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.