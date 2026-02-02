TÜPRAŞ (TUPRS) 03 Şubat Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 02 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde güne 239,90 TL’den başladı. Seans içinde 239,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 226,60 TL görüldü ve günü 229,60 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 02 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-6,21 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 8,66 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 37,42 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 229,60 TL, 244,80 TL, 248,40 TL, 242,20 TL, 227,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 227,20 TL – 248,40 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 02 Şubat Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 220,33 TL, 52 günlük ortalama 203,24 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 221,33 TL ve 213,67 TL destek, 242,33 TL ve 255,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.