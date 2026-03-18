TÜPRAŞ (TUPRS) 19 Mart Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 18 Mart Çarşamba 2026 tarihinde güne 251,50 TL’den başladı. Seans içinde 257,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 248,50 TL görüldü ve günü 254,75 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 18 Mart Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,29 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 11,09 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 43,84 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 254,75 TL, 251,50 TL, 255,00 TL, 253,12 TL, 254,32 TL oldu. Bu dönemde fiyat 251,50 TL – 255,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 18 Mart Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 230,89 TL, 52 günlük ortalama 220,71 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 251,67 TL ve 249,33 TL destek, 255,67 TL ve 257,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.