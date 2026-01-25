TÜPRAŞ (TUPRS) 26 Ocak Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 23 Ocak Cuma 2026 tarihinde güne 227,90 TL’den başladı. Seans içinde 229,30 TL seviyesine yükseldi, en düşük 225,00 TL görüldü ve günü 225,80 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 23 Ocak Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,40 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,57 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 15,70 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 225,80 TL, 226,70 TL, 221,10 TL, 226,90 TL, 222,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 221,10 TL – 226,90 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 23 Ocak Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 205,32 TL, 52 günlük ortalama 199,21 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 222,00 TL ve 219,00 TL destek, 227,00 TL ve 229,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.