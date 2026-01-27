TÜPRAŞ (TUPRS) 28 Ocak Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 27 Ocak Salı 2026 tarihinde güne 227,00 TL’den başladı. Seans içinde 228,30 TL seviyesine yükseldi, en düşük 223,10 TL görüldü ve günü 227,20 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 27 Ocak Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,09 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,08 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 18,01 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 227,20 TL, 227,00 TL, 225,80 TL, 226,70 TL, 221,10 TL oldu. Bu dönemde fiyat 221,10 TL – 227,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 27 Ocak Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 209,62 TL, 52 günlük ortalama 200,28 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 223,00 TL ve 219,00 TL destek, 229,00 TL ve 231,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.