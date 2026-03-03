TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) 04 Mart Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesi 03 Mart Salı 2026 tarihinde güne 57,00 TL’den başladı. Seans içinde 58,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 52,80 TL görüldü ve günü 52,80 TL’den kapattı.

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesi için 03 Mart Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-9,97 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 6,72 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 121,73 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 52,80 TL, 58,65 TL, 61,00 TL, 59,45 TL, 59,60 TL oldu. Bu dönemde fiyat 52,80 TL – 61,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesinin 03 Mart Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 54,40 TL, 52 günlük ortalama 50,14 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 49,00 TL ve 46,00 TL destek, 58,00 TL ve 64,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.