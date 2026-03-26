TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) 27 Mart Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesi 26 Mart Perşembe 2026 tarihinde güne 42,92 TL’den başladı. Seans içinde 44,08 TL seviyesine yükseldi, en düşük 41,86 TL görüldü ve günü 42,10 TL’den kapattı.

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesi için 26 Mart Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-3,44 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,23 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 75,20 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 42,10 TL, 43,60 TL, 43,60 TL, 46,42 TL, 46,52 TL oldu. Bu dönemde fiyat 42,10 TL – 46,52 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesinin 26 Mart Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 51,40 TL, 52 günlük ortalama 51,97 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 40,67 TL ve 39,33 TL destek, 44,67 TL ve 47,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.