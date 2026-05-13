Görünce akın ettiler: 'Allah'tan gelen bir şey, işler yoğunlaştı'

Kent genelinde çamurlu yağış etkisini gösterirken, araçların üzeri tozla kaplandı. Yağışın ardından araçlarını kirle kaplanmış gören vatandaşlar ise soluğu oto yıkamacılarda aldı.

"YIKAMACILARA OLAN TALEP ARTTI"

Yağışın ardından gelen araçların kirlerini çıkarmak için 4 sefer yıkadıklarını dile getiren oto yıkamacı Ahmet Biner, "Dün akşamdan beri oldukça yoğun çamur yağdı. Araçlarımız bayağı kirlendi. Araçlarımızı ilk günkü gibi tertemiz yapıp müşterilerimize teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Biner "Çamur yağmasından dolayı araçlar çok kirlendi ve yıkamacılara olan talep arttı. Yıkama fiyatlarımız 600 ila 700 TL arasında. Vatandaşlarımız bu fiyatları yüksek görüyor ama artan maliyetlerden, kiradan ve personelden dolayı bunu yapmak zorundayız" dedi.

"BU ALLAH'TAN GELEN BİR ŞEY AMA BİZE BAYAĞI FAYDASI VE ETKİSİ OLDU, İŞİMİZ AŞIRI DERECE YOĞUNLAŞTI"

Biner, "Bu Allah'tan gelen bir şey ama bize bayağı faydası ve etkisi oldu, işimiz aşırı derece yoğunlaştı" şeklinde konuştu.

Devamında Biner "Araçlarımızı temiz tutmamız için en az 15 günde bir yıkatmamız gerekli. Araçlar kiri emiyor ve zamanla bu kir yüzünden araçların üzerinde güneş yanığı oluşuyor. Bir aracı 4 sefer yıkadık, yıkıyoruz arkasına çamur yağıyor, yıkıyoruz çamur yağıyor" ifadelerini kullandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır