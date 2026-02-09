TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 10 Şubat Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 09 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde güne 326,50 TL’den başladı. Seans içinde 329,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 321,75 TL görüldü ve günü 329,50 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 09 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,17 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 20,85 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 63,95 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 329,50 TL, 322,50 TL, 317,00 TL, 320,50 TL, 318,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 317,00 TL – 329,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 09 Şubat Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 302,18 TL, 52 günlük ortalama 286,13 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 321,00 TL ve 313,00 TL destek, 333,00 TL ve 337,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.