TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 12 Ocak Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 09 Ocak Cuma 2026 tarihinde güne 296,00 TL’den başladı. Seans içinde 298,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 290,25 TL görüldü ve günü 291,50 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 09 Ocak Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,02 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 15,07 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 51,36 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 291,50 TL, 294,50 TL, 290,75 TL, 288,50 TL, 277,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 277,75 TL – 294,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 09 Ocak Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 275,83 TL, 52 günlük ortalama 276,06 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 280,67 TL ve 270,33 TL destek, 297,67 TL ve 304,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.