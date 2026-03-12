TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 13 Mart Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 12 Mart Perşembe 2026 tarihinde güne 290,00 TL’den başladı. Seans içinde 297,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 289,25 TL görüldü ve günü 292,75 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 12 Mart Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,68 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 12,19 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 41,48 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 292,75 TL, 294,75 TL, 297,00 TL, 282,00 TL, 276,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 276,75 TL – 297,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 12 Mart Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 307,16 TL, 52 günlük ortalama 303,93 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 279,67 TL ve 267,33 TL destek, 300,67 TL ve 309,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.