TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 13 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde güne 332,25 TL’den başladı. Seans içinde 341,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 331,00 TL görüldü ve günü 337,00 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,81 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 23,73 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 70,65 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 337,00 TL, 331,00 TL, 333,00 TL, 329,50 TL, 322,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 322,50 TL – 337,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 12 Şubat Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 309,48 TL, 52 günlük ortalama 289,53 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 327,00 TL ve 317,00 TL destek, 342,00 TL ve 347,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.