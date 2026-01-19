TURKCELL (TCELL) 20 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

TURKCELL (TCELL) hissesi 19 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde güne 107,00 TL’den başladı. Seans içinde 108,80 TL seviyesine yükseldi, en düşük 105,50 TL görüldü ve günü 105,80 TL’den kapattı.

TURKCELL (TCELL) hissesi için 19 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,09 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,36 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 40,70 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 105,80 TL, 105,90 TL, 103,70 TL, 101,70 TL, 101,70 TL oldu. Bu dönemde fiyat 101,70 TL – 105,90 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TURKCELL (TCELL) hissesinin 19 Ocak Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 98,55 TL, 52 günlük ortalama 96,87 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 102,33 TL ve 99,67 TL destek, 106,33 TL ve 107,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.