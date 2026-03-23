ULKER BISKUVI (ULKER) 24 Mart Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi 23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde güne 110,60 TL’den başladı. Seans içinde 112,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 106,60 TL görüldü ve günü 112,60 TL’den kapattı.

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi için 23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,09 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,15 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 10,48 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 112,60 TL, 112,50 TL, 112,20 TL, 111,70 TL, 109,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 109,20 TL – 112,60 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesinin 23 Mart Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 117,78 TL, 52 günlük ortalama 126,35 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 110,00 TL ve 108,00 TL destek, 113,00 TL ve 114,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.