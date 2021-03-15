Unico Sigorta'dan 106 milyon liralık kar açıklaması

Şirket açıklamasına göre, 1988 yılından beri sigortacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan Unico Sigorta, yıl başında yönetim kadrosunu değiştirerek yeniden yapılandı. Şirket, sergilediği ekip çalışması, geliştirdiği acente ilişkileri, sunduğu ürün ve hizmetlerle ve başarıda en büyük pay sahibi olan çalışanlarının desteği ve iş ortaklarının katkısıyla 2020'de başarıya imza atarak karlılıkta 106 milyon TL'ye ulaşırken, öz sermaye yeterlilik oranında ise yüzde 104'lük bir sonuç elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Unico Sigorta Genel Müdürü Sertem Demir, 2020 yılında yaşanan değişimle birlikte iş yapış şekillerini de daha çağdaş, müşteri ve acente odaklı bir noktaya taşıdıklarını belirterek, 'Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren insan merkezli çalışmalarımızla sektörde farklılaşmaya çalıştık. Önce insan diyerek çıktığımız yolda her bir Unico Sigorta çalışanına teşekkür etmek isterim. Onlar olmasa bu başarı da olmazdı. Yaptığımız köklü değişiklikler sayesinde sektörün çok üzerinde büyümeyi başardık. Bir başka başarılı sonuç ise prim üretiminde görüldü. Şirketimiz pandemi nedeniyle dünyanın krizle boğuştuğu bir senede 2019 yılı sonunda 515 milyon TL olan prim üretimini 2020 yılı sonunda 745 milyon TL'ye taşıyarak yüzde 45'lik büyümeye imza attı. Unico Sigorta olarak hem paydaşlarımız hem de ülkemiz için yüksek katma değer üretmeye 2021 yılında da devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.