VAKIFLAR BANKASI (VAKBN) 01 Mayıs Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

VAKIFLAR BANKASI (VAKBN) hissesi 30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde güne 31,16 TL’den başladı. Seans içinde 31,72 TL seviyesine yükseldi, en düşük 30,78 TL görüldü ve günü 31,66 TL’den kapattı.

VAKIFLAR BANKASI (VAKBN) hissesi için 30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,02 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,00 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 31,90 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 31,66 TL, 31,34 TL, 32,24 TL, 32,92 TL, 33,48 TL oldu. Bu dönemde fiyat 31,34 TL – 33,48 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

VAKIFLAR BANKASI (VAKBN) hissesinin 30 Nisan Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 33,13 TL, 52 günlük ortalama 34,57 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 30,33 TL ve 29,67 TL destek, 32,33 TL ve 33,67 TL direnç noktalarıdır.

