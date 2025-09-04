FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,06 düşüşle 12.355,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,4 düşüşle 12.363,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşününü sürdürerek 12.353,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 azalışla 12.355,00 seviyesinden işlem gördü.

VİOP ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 1

ABD'de tarifelerin enflasyonist etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını korurken, ülkede iş gücü talebinin azaldığına işaret eden veriler sonrası küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.200 seviyelerinin destek, 12.400 ve 12.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KDV genel uygulamalarında düzenlemeKDV genel uygulamalarında düzenleme
Brent petrolün varili 66,95 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 66,95 dolardan işlem görüyor

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
329.75
2.194.506.605,50
% 0.15
10:44
AKBNK
60.8
2.038.437.537,75
% 0
10:44
SASA
4.56
1.742.347.782,36
% 0.88
10:44
YKBNK
29.3
1.618.492.995,72
% 0.21
10:44
ISCTR
13.1
1.531.933.019,71
% -0.08
10:44
Anahtar Kelimeler:
borsa viop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Küresel çapta Google krizi! Erişim sağlanamıyor: Gmail, YouTube, Spotify ve birçok uygulama... Bakanlıktan ilk açıklama geldi

SON DAKİKA | Küresel çapta Google krizi! Erişim sağlanamıyor: Gmail, YouTube, Spotify ve birçok uygulama... Bakanlıktan ilk açıklama geldi

Barış Alper Yılmaz'a dev zam! En çok kazanan yerli oluyor...

Barış Alper Yılmaz'a dev zam! En çok kazanan yerli oluyor...

SGK ile anlaşmayı iptal ediyorlar!

SGK ile anlaşmayı iptal ediyorlar!

Sürücüler dikkat, büyük zam geldi! Yeni fiyatlarıyla tabela değişti

Sürücüler dikkat, büyük zam geldi! Yeni fiyatlarıyla tabela değişti

'Burada olmaz' dediler, yine de başladı! Her ay 10 bin tane satıyor, kamyon kamyon gidiyor

'Burada olmaz' dediler, yine de başladı! Her ay 10 bin tane satıyor, kamyon kamyon gidiyor

Altın için ABD'li bankadan tavsiye!

Altın için ABD'li bankadan tavsiye!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.