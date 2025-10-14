VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,08 azalışla 11.669,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 11.702,00 puan oldu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 azalışla 11.664,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik uzlaşmacı açıklamalarına rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantılarının takip edileceğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.600 ve 11.500 seviyelerinin destek, 11.700 ve 11.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır