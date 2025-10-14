FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yatay seyirle 11.664,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,08 azalışla 11.669,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 11.702,00 puan oldu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 azalışla 11.664,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik uzlaşmacı açıklamalarına rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantılarının takip edileceğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.600 ve 11.500 seviyelerinin destek, 11.700 ve 11.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
309
9.223.672.756,25
% -1.51
18:10
PSGYO
3.75
5.516.679.582,58
% 9.97
18:10
PEKGY
10.16
5.445.023.275,13
% 0.89
18:10
AKBNK
55.95
4.532.433.794,70
% -2.7
18:10
EREGL
27.4
4.447.741.997,84
% -1.65
18:10
