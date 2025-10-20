FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat haftaya yüzde 0,53 yükselişle 11.226,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,98 azalışla 11.167,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıpların bir kısmını telafi ederek 11.182,00 puana çıktı.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,53 artışla 11.226,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine ilişkin iyimserliklerle haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesinde cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
