Yatırımcıya nakit ödeme geliyor! Borsada iki şirketten daha temettü kararı

Borsa İstanbul'da şirketlerin temettü kararları peş peşe gelmeye başladı. Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve Nuh Çimento Sanayi A.Ş., 2025 yılı karlarından yatırımcılarına milyarlarca liralık nakit temettü dağıtma kararı aldı. Her iki şirketin yönetim kurulları tarafından alınan kararlar, yapılacak Olağan Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Begüm Özkaynak

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu, 2025 yılı karından yatırımcılara nakit temettü dağıtılması ve pay biçiminde kar payı verilmemesi yönünde karar aldı. Öte yandan Nuh Çimento Sanayi A.Ş. de 2025 yılına ilişkin temettü dağıtım teklifini Genel Kurul'un onayına sundu.

AKSA AKRİLİK'TEN 2,25 MİLYAR TL’LİK TEMETTÜ KARARI

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu, 2025 yılı net dönem karından yatırımcılara nakit temettü dağıtılması, pay şeklinde kar payı verilmemesi yönünde karar aldı.

Şirket açıklamasına göre toplam 2 milyar 253 milyon 300 bin TL brüt temettü dağıtılması planlanıyor. Bu kapsamda pay başına brüt 0,58 TL (yüzde 58) temettü ödenecek. Yüzde 15 stopaj kesintisinin ardından yatırımcının hesabına geçecek net tutar 0,493 TL olacak.

Nakit kar payı dağıtımının 3 Nisan 2026 tarihinde başlaması teklifi, Genel Kurul'un onayına sunulacak.

NUH ÇİMENTO'DAN 3,38 MİLYAR TL'LİK DAĞITIM

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) Yönetim Kurulu da 2025 yılı karından toplam 3 milyar 379 milyon 806 bin TL brüt temettü dağıtılması kararını aldı. Söz konusu teklif, 14 Mart'ta yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacak.

Dağıtılacak brüt tutarın 2 milyar 717 milyon 312 bin 675 TL'lik kısmı, geçmiş yıl karlarından ayrılan serbest yedek akçelerden karşılanacak.

Karar doğrultusunda pay başına brüt 22,50 TL temettü ödenmesi planlanırken, yüzde 15 stopaj sonrası yatırımcının eline geçecek net tutar 19,125 TL olarak hesaplandı.

Nakit temettü ödemelerinin ise 17 Mart 2026 tarihinde başlaması önerilecek.

