Yatırımcıya ‘sosyal medya zararı’ uyarısı

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen Dünya Yatırımcı Haftası’nın beşincisi bu yıl 4, 6, 8 Ekim’de İstanbul’da bir dizi çevrim içi etkinlik ile kutlanıyor. Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğinde Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen gong töreniyle dün başladı. Burada konuşan SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, son 2 yılda pay piyasasındaki yatırımcı sayısının 1.2 milyondan 2.4 milyona, bakiyesi 10 bin TL üzeri hesap sayısının ise 347 binden 950 bine yükseldiğini bildirdi.

"GÜVENLİ, ŞEFFAF PİYASA"

Taşkesenlioğlu, yatırımcıların, kendilerini güvende hissettikleri şeffaf bir piyasa oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

SPK, mevcut gözetim ve denetim sisteminin yanında, yatırımcıların kendilerini koruyabilecekleri bir piyasa ortamı oluşturmak için çalışmaktadır. Gerek yurtdışı, gerekse ülkemiz örneği, eğitimli ve bilinçli yatırımcıların, herhangi bir desteğe gerek kalmadan, kendi yatırım kararlarını, zaman zaman profesyonel destek de alarak, sağlıklı bir şekilde verebildiklerini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan birçok yanlış yatırım kararının ise genellikle kulaktan dolma söylentiler ve kötü niyetli kişilerin yönlendirmeleriyle verildiği görülmektedir.

ÖZELLİKLE TWITTER, WHATSAPP VE TELEGRAM

Bunu özellikle son birkaç yıldır Twitter, Whatsapp ve Telegram gibi mecralarda gözlemliyoruz. Bu konuda SPK olarak yatırımcılarımızı birçok kez uyarmamıza rağmen, hala anonim hesaplar üzerinden yapılan yönlendirmeler ile işlem yapan ve zarar eden vatandaşlarımızın olduğunu görülmektedir. Maalesef, sosyal medyadaki anonim hesapları dikkate alıp işlem yapan yatırımcılar olduğu sürece böylesi hayal kırıklıkları yaşanmaya devam edecektir. Bu nedenle, aldığınız yatırım kararlarından memnun kalmadığınızda o kararı nasıl verdiğinizi düşünmeniz aynı hatalara tekrar düşmenizi engelleyebilecektir.



