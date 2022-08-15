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Cari kur nedir? Cari döviz kuru nasıl belirlenir?

14.08.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arz ve talepten etkilenen cari kur; 1 birim yabancı paranın, istem ve alım ile oluşturduğu ulusal para birimi değeridir. Dolayısıyla cari kur farkından yararlanılarak kar elde edilebilmektedir. Ancak bu değer ile enflasyon oranı hakkında fikir elde edilmesi mümkün değildir. Cari kur ne demek, cari kur farkı nasıl hesaplanır?

Cari kur nedir? Cari döviz kuru nasıl belirlenir?

İçindekiler

  • Cari Kur Nedir?
  • Cari Kur Değerleme Nedir?
  • Cari Döviz Kuru Nasıl Belirlenir?

Bir gün içerisinde ulusal para birimi ile takası gerçekleştirilen dövizin kur üzerindeki yansımasına cari kur denilmektedir. Bu değere bakılarak enflasyon oranlarının tahmin edilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak cari kur bilgileri ışığında cari kur farkından kar elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Cari Kur Nedir?

Döviz piyasalarında bir birim yabancı paranın, istem ve alım sonucunda oluşturduğu ulusal para birimi değerine cari kur denilmektedir. Dolayısıyla cari kur; en basit tanımı ile aynı gün içerisinde ulusal para birimi ve takası gerçekleştirilen dövizin kurdaki yansıması olmaktadır. Ülkelerin enflasyon oranları ise cari kur değeri üzerindeki etkenlerden değildir. Yani cari kur değerine bakılarak, enflasyon oranları hakkında bilgi fikir edinilmesi söz konusu olmamaktadır.

Günlük işlemler sonucunda oluşan cari değer, piyasanın döviz alım satımı çerçevesinde nasıl konumlandığına işaret etmektedir. Genellikle döviz alım satımı ile uğraşan bireyler, piyasalardaki cari kuru tercih etmektedir. Buradaki amaç ise cari kur bilgileri ile cari kur farkından yararlanılması sayesinde kar elde edilmesidir. Yabancı para biriminin belirlenmesini sağlayan unsurlar da piyasalardaki arz ve talep oranıdır.

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Cari Kur Değerleme Nedir?

Ülke paralarının kıymetinin tespiti ile takdiri, cari kur değerlendirme işlemi olarak adlandırılmaktadır. Bu doğrultuda yabancı paraların değerlendirmesi yapılırken bazı unsurlar esas alınmaktadır. Yabancı paraların esas alınan gün ile zaman içerisinde haiz oldukları kıymetlerin dikkate alınması, cari kur değerlendirme sürecinin temel hususlarındandır. İktisadi bir kıymet olarak nitelendirilen yabancı paralar, “Vergi Usul Kanunu” kapsamındaki değerlendirme hükümlerine göre ele alınmaktadır.

Cari Döviz Kuru Nasıl Belirlenir?

Son derece kolay bir işlem neticesinde cari döviz kuru belirlenebilmektedir. Burada cari kur farkı hesaplama formülü kullanılmaktadır. Elde edilmek istenen kur farkı, cari hesaplarda yapılan işlemler ile ilişkili olarak değişiklik gösterebilmektedir. Ancak temel husus; döviz alımı esnasında ülkenin para birimi ile ödenen miktarın, satış faaliyeti sırasındaki ilgili değerden çıkarılmasıdır. Cari döviz kuru hesaplama işlemi, aşağıdaki örnek ile açıklanabilmektedir;

  • Bir bireyin güncel kur ile 1 Amerikan dolarını 14 TL’ye aldığı düşünülmektedir.
  • Yine bu kişi, sahip olduğu Amerikan dolarını 15 TL’ye satmaktadır.
  • Bu bağlamda alım ve satım değeri arasındaki fark, yani cari kur farkı 1 TL olarak belirlenmektedir.

Cari kur farkının her durumda kar elde etme ile sonuçlanmadığı da bilinmelidir. Çünkü piyasa aktörleri, yüksek değerden yabancı para alarak, alt seviyelerden bu parayı satmak zorunda kalabilmektedir. Dolayısıyla cari kur farkı hesaplanırken piyasa hareketlerinin yönünün doğru analiz edilmesi mühimdir. Genellikle istikrarlı ekonomilerde kur farkı yüksek olmamakta ve yatırım işlemleri güvenli bir çerçevede yürütülebilmektedir. Ancak kur farkı yüksek ise yatırımcılar, alım satım işlemlerinden uzaklaşabilmektedir.

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