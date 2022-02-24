24 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 24 Şubat 2022 Perşembe

24 Şubat Dolar kuru ve piyasalarda son durum piyasaların açık olduğu haftanın dördüncü gününde dolar veya euro alacak veya ellerindeki dövizleri bozduracak olan kişiler tarafından araştırııyor.

Vatandaşlar 24 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 24 Şubat Perşembe Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

24 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

24 Şubat Perşembe piyasaların açıldığı haftanın dördüncü gününde dolar döziv alış - satış fiyatı: 13,8048 - 13,8339 TL

https://www.mynet.com/dolar-arsiv-goruntuleri-5091744-myvideo

EURO NE KADAR?

24 Şubat Perşembe piyasaların açıldığı haftanın dördüncü gününde EURO döziv alış - satış fiyatı: 15,5766 - 15,6214 TL

