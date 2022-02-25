25 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 25 Şubat 2022 Cuma

25 Şubat Dolar kuru ve piyasalarda son durum piyasaların açık olduğu haftanın beşinci gününde dolar veya euro alacak veya ellerindeki dövizleri bozduracak olan kişiler tarafından araştırııyor. 25 Şubat Perşembe sabah saatlerinde Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sonunda savaşa kadar gitti. Bunun üzerine vatandaşlar 25 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 25 Şubat Cuma Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

25 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

25 Şubat Cuma piyasaların açıldığı haftanın beşinci gününde dolar döviz alış - satış fiyatı: 14,1100 - 14,1239 TL

https://www.mynet.com/dolar-arsiv-goruntuleri-5091744-myvideo

EURO NE KADAR?

25 Şubat Cuma piyasaların açıldığı haftanın beşinci gününde EURO döviz alış - satış fiyatı: 15,8379- 15,9197 TL

