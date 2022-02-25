FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 25 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 25 Şubat 2022 Cuma

25 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 25 Şubat 2022 Cuma

25.02.2022 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Şubat 2022 Cuma Dolar kuru piyasaların açık olduğu haftanın beşinci gününde ekonomiyi takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dolar kuru dün sabah saatlerinde Rusya ile Ukrayna krizinin büyümesi ve bu gerilimin savaşa dayanması yüzünden 14'lere kadar çıkmıştı. Peki 25 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Şubat 2022 Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

25 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 25 Şubat 2022 Cuma

25 Şubat Dolar kuru ve piyasalarda son durum piyasaların açık olduğu haftanın beşinci gününde dolar veya euro alacak veya ellerindeki dövizleri bozduracak olan kişiler tarafından araştırııyor. 25 Şubat Perşembe sabah saatlerinde Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sonunda savaşa kadar gitti. Bunun üzerine vatandaşlar 25 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 25 Şubat Cuma Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

25 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

25 Şubat Cuma piyasaların açıldığı haftanın beşinci gününde dolar döviz alış - satış fiyatı: 14,1100 - 14,1239 TL

https://www.mynet.com/dolar-arsiv-goruntuleri-5091744-myvideo

EURO NE KADAR?

25 Şubat Cuma piyasaların açıldığı haftanın beşinci gününde EURO döviz alış - satış fiyatı: 15,8379- 15,9197 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Rus borsasında kayıplar artıyor! Rusya Merkez Bankası müdahale edecekRus borsasında kayıplar artıyor! Rusya Merkez Bankası müdahale edecek
Rusya'dan Avrupa'ya rest: 'Doğal gaz 2 bin euro, yeni dünyaya hoş geldiniz' Rusya'dan Avrupa'ya rest: 'Doğal gaz 2 bin euro, yeni dünyaya hoş geldiniz'
Anahtar Kelimeler:
Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy, "Başkente girdiler" diyerek uyardı! "Evinizden çıkmayın"

Zelenskiy, "Başkente girdiler" diyerek uyardı! "Evinizden çıkmayın"

Genel seferberlik ilan edildi... Ülke dışına çıkmaları yasaklandı!

Genel seferberlik ilan edildi... Ülke dışına çıkmaları yasaklandı!

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Kredi borcu olanlar dikkat! Hepsi silinecek

Kredi borcu olanlar dikkat! Hepsi silinecek

Para çekimine sınırlama getirildi

Para çekimine sınırlama getirildi

Kapalıçarşı'ya akın ettiler! Rusya Ukrayna krizi altın fiyatlarını uçurdu

Kapalıçarşı'ya akın ettiler! Rusya Ukrayna krizi altın fiyatlarını uçurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Belirtilere dikkat! Hayati tehlike olabilir

Belirtilere dikkat! Hayati tehlike olabilir

Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"

Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.