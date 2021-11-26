26 Kasım dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde 13 TL'yi aşarak rekorunu tazeleyen dolar fiyatlarında, hafta boyunca anlık değişimler görüldü. Dün 12 TL'yi geçen dolar, güne yüzde 1,67 oranında bir değer kazancıyla başladı.
Dolar 12,14 alış fiyatı ve 12,20 satış fiyatıyla haftanın son işlem gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösterdi.
Euro 13,62 alış fiyatı ve 13,69 satış fiyatıyla güne başladı. Euroda, yüzde 1,72 oranında bir değer kazancı görüldü.
İngiliz sterlini 16,15 alış fiyatı ve 16,23 satış fiyatına ulaştı.
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