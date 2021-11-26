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26 Kasım dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

26.11.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararının ardından yükselişe geçen dolar fiyatlarında güncel durum, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dolar, haftanın son işlem gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı.

Geçtiğimiz günlerde 13 TL'yi aşarak rekorunu tazeleyen dolar fiyatlarında, hafta boyunca anlık değişimler görüldü. Dün 12 TL'yi geçen dolar, güne yüzde 1,67 oranında bir değer kazancıyla başladı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar 12,14 alış fiyatı ve 12,20 satış fiyatıyla haftanın son işlem gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösterdi.

EURO NE KADAR?

Euro 13,62 alış fiyatı ve 13,69 satış fiyatıyla güne başladı. Euroda, yüzde 1,72 oranında bir değer kazancı görüldü.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

İngiliz sterlini 16,15 alış fiyatı ve 16,23 satış fiyatına ulaştı.

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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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