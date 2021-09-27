27 Eylül dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Döviz fiyatları son birkaç yılda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto, altın, yabancı hisse senedi veya diğer yatırım araçları ile ilgilenmeyi planlayan yatırımcılar ilk önce doların TL karşısındaki değerini kontrol ediyor. Son üç hafta TL karşısında değer kazanan dolar 27 Eylül 2021 Pazartesi gününe yüzde 0,33'lük düşüş ile başladı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar, geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2,86 değer kazanmış ve haftayı 8,89 TL'den kapatmıştı. 27 Eylül gününe düşüş ile başlayan dolar 8,86 TL.

EURO NE KADAR?

Euro ve sterlin gibi dövizlerde de dolara benzer hareketler görülüyor. 27 Eylül gününe 0,25'lik düşüş ile başlayan euro 10,38 TL.

STERLİN NE KADAR?

Geçtiğimiz haftayı 12,14 TL'den kapatan sterlin güne 0,34'lük düşüş ile başladı. Sterlin 12,11 TL.

