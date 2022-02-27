27 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 27 Şubat 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeye devam ediyordu. Kurdaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 27 Şubat'ta aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 27 Şubat 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

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27 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan 27 Şubat Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 13,7955 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,7124 liradan, satış fiyatı ise 13,8788 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Bir önceki gün kapanışını 15,6304 TL'den yapan euro şu anda 15,5323 TL alış ve 15,7286 TL satış fiyatı ile işlem görüyor.

