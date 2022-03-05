5 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 5 Mart 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeye devam ediyor. Kurdaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 5 Mart aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 5 Mart 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

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5 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan 5 Mart Cumartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 13,7955 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,1999 liradan, satış fiyatı ise 14,2287 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Bir önceki gün kapanışını 15,6304 TL'den yapan euro şu anda 15,5380 TL alış ve 15,6140 TL satış fiyatı ile işlem görüyor.

