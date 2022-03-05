FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 5 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 5 Mart 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

5 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 5 Mart 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

05.03.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 MarCumartesi piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar ve eurodaki son durum yakından takip ediliyor. Peki 5 Mart Cumartesi dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 5 Mart'ta dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

5 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 5 Mart 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeye devam ediyor. Kurdaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 5 Mart aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 5 Mart 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

https://www.mynet.com/dolar-arsiv-goruntuleri-5091744-myvideo

5 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan 5 Mart Cumartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 13,7955 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,1999 liradan, satış fiyatı ise 14,2287 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Bir önceki gün kapanışını 15,6304 TL'den yapan euro şu anda 15,5380 TL alış ve 15,6140 TL satış fiyatı ile işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine bir zam daha! Bu geceden itibaren...EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine bir zam daha! Bu geceden itibaren...
Gram altın için flaş tahmin!Gram altın için flaş tahmin!
Anahtar Kelimeler:
Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore’den yeni bir füze denemesi

Kuzey Kore’den yeni bir füze denemesi

Kiev'den kaçtı mı? NATO'ya sert çıkış! "Sizin yüzünüzden ölecekler"

Kiev'den kaçtı mı? NATO'ya sert çıkış! "Sizin yüzünüzden ölecekler"

Vatandaşa önemli uyarı! E-Devlet'e girip mutlaka güncelleyin

Vatandaşa önemli uyarı! E-Devlet'e girip mutlaka güncelleyin

Benzin ve motorine yeni zam

Benzin ve motorine yeni zam

Alternatif bulunamadı! Doğal gaz yerine kömüre dönüş

Alternatif bulunamadı! Doğal gaz yerine kömüre dönüş

Yatırım Gurusu Mark Mobius'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

Yatırım Gurusu Mark Mobius'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Putin bunu beklemiyordu! Tek tek paylaştılar

Putin bunu beklemiyordu! Tek tek paylaştılar

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Rus işgalini TikTok paylaşımıyla gösterdi! "Hayat böyle mi..."

Rus işgalini TikTok paylaşımıyla gösterdi! "Hayat böyle mi..."

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.