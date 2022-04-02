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Altın fiyatı için çok çarpıcı iddia! Yeni bir yükseliş geliyor...

02.04.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatı yılın ilk çeyreğini yüzde 6’ya yakın değer kazanımıyla kapattı. Küresel piyasalarda, savaşının fiyatlamalar üzerindeki etkisi devam ederken, “Ons ve gram altın fiyatı 2 Nisan Cumartesi ne kadar, kaç TL?”, “Düşecek mi, yükselecek mi?” sorularına yanıt arayan yatırımcılar için analistlerden altın fiyatlarına ilişkin çok kritik bir değerlendirme geldi. İşte canlı altın fiyatları, anlık, güncel rakamlar ve son dakika gelişmelerinin detayları…

Altın fiyatı için çok çarpıcı iddia! Yeni bir yükseliş geliyor...

Enflasyon, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD Merkez Bankası Fed üçgenine sıkışan altın fiyatları son iki yılın en iyi çeyreklik performansını sergiledi. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,9 yükselerek 2 bin 70 doların üzerine çıkan ons altın fiyatı savaş cephesinden gelen olumlu mesajlarla düşüşe geçti. 1940 doların altında haftaya başlayan altının ons fiyatı şu sıralar 2 Nisan Cumartesi günü 1923 dolar seviyelerinde bulunuyor. Gram altın ise hafta başında 925 lira seviyelerinde işlem görürken hafta sonunda 908 liradan değerleniyor.

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Altın fiyatları için bir kritik gelişme ise Fed tarafından gelecek faiz indirimleri olacak. Bu kapsamda, Tarım Dışı İstihdam verisi mayıs ayında faiz oranlarını 50 baz puan artırmayı planlayan Federal Açık Piyasa Komitesi için önemli bir veri seti oldu. ABD'de tarım dışı istihdam Mart ayında 431 bin kişi artarak tahminlerin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 3,6’ya geriledi. İşgücüne katılım oranı yüzde 62,3’ten yüzde 62,4’e çıktı.

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Açıklanan veri, istihdam piyasasının güçlü seyrini koruduğunu gösterdi. Enflasyon gibi bir takım faktörler nedeniyle istihdam piyasasının gelecek aylarda da güçlü kalabileceği belirtiliyor. Fed yetkilileri son haftalarda 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyon nedeniyle daha hızlı faiz artışı mesajları veriyor. Yetkililer açıklamalarında istihdam piyasasının güçlü olduğuna, bu nedenle daha hızlı faiz artış olabileceğine vurgu yapıyor.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ ALTINA GÜÇLÜ BİR ETKİ VERECEK

ANZ Bank analistleri piyasalar ve altın fiyatları ile ilgili yaptığı yeni değerlendirmesinde, “Jeopolitik krizler sonsuza dek sürmezken, Rusya-Ukrayna krizinin ikincil etkilerinin bu yıl altın fiyatlarına güçlü düzeyde destek vermesini bekliyoruz. Altın değerleme modellerinin dışsal güçlerin spot fiyat ile gerçeğe uygun değer arasındaki farkı genişletebileceğini gösterdi. Bu prim, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana sıfırdan ons başına 300 dolara fırladı ve bu da yüksek bir risk primi anlamına geliyor. Rusya’nın daha geniş izolasyonu, enerji sektöründe enflasyonist olacak yapısal bir değişime yol açacak. Ayrıca (özellikle Avrupa’da) daha zayıf bir ekonomik büyüme riski daha yüksektir. Bu, öngörülebilir gelecek için ve yatırımcı talebi için olumlu bir zemin oluşturmalıdır” ifadelerini kullandı.

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“ALTIN YENİ BİR YÜKSELİŞ YAKALAMAYA HAZIR GÖRÜNÜYOR”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı alıcıların 1 Nisan'dan itibaren Rus doğalgazını ruble olarak ödemesi gerektiğini belirten bir kararnameyi imzaladığını duyurdu. Bu ödemelerin yapılmadığı takdirde doğalgaz satışının durdurulacağını açıkladı. Almanya ve Fransa ise Putin'in kararının şantaj anlamına geldiğini belirterek, ruble ile ödeme yapmayı reddettiklerini bildirdi.

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OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, Rusya’nın gaz sözleşmelerindeki son hamlesinin barış görüşmelerinde bir atılımın çok uzak göründüğünü gösterdiğini dile getirdi. Analist, bu durumun altın fiyatları üzerindeki etkisini şu şekilde yorumladı:
“Altın manşetlere bağlı kalmaya devam edecek ve yeni bir yükseliş yakalamaya hazır görünüyor. Altın, 1970 dolar seviyesinde büyük direnç bulacak, ancak bu çok fazla bir engel oluşturmazsa, 2000 dolara giden net bir yol ortaya çıkabilir.”

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