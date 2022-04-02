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Altın ve dolar fiyatını etkileyecek: Gelecek hafta bunlara dikkat!

02.04.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar fiyatı için gelişmeler gelecek hafta da yatırımcıların odağında olacak. Küresel pay piyasaları, başta ABD olmak üzere küresel ekonomilerde durgunluk yaşanabileceği endişesiyle karışık seyrederken, gelecek hafta gözler Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haberlerle birlikte yoğun veri gündemine çevrildi.

Altın ve dolar fiyatını etkileyecek: Gelecek hafta bunlara dikkat!

Küresel piyasalar resesyon riskiyle karışık seyrederken piyasalar yeni haftaya hareketli başlamaya hazırlanıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu bu hafta bazı ABD tahvillerinde getirilerinin terse dönmesine sebep olurken, bu durum ABD ekonomisinin durgunluğa girebileceği endişesini beraberinde getirdi.

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ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 yıllık tahvil faizinin altına inerken, söz konusu iki varlıkta getiri eğrisinin tersine dönmesi son 70 yılda ABD ekonomisinde yaşanan her resesyondan önce gerçekleşti. Diğer taraftan tahvil piyasasında yatırımcıların Fed'in bilanço küçültme sürecinin ne şekilde gerçekleşeceğine odaklandığı görülüyor.
Konuya ilişkin dün değerlendirmelerde bulunan Kansas City Fed Başkanı Esther George, bankanın bilanço tartışması yaparken, tahvil getirisinin tersine çevrilmesi riskini hesaba katması gerektiğini söyledi.

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TARIM DIŞI İSTİHDAM 2 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

ABD'de martta tarım dışı istihdam 431 bin kişilik artış göstererek beklentilerin altında kalsa da, işsizlik oranı aynı dönemde yüzde 3,6 ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bu gelişmelerle tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 73'e çıktı.

SAVAŞ FİYATLAMASI SÜRÜYOR

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşı piyasalardaki fiyatlamaları etkileyen ana unsurlardan olmayı sürdürdü.

Hafta içinde İstanbul'da Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelere katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da müzakere sonuçlarının liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterli olduğunu ifade etti. Söz konusu açıklamalar piyasalarda rahatlamaya sebep olsa da haftanın devamında iki taraftan gelen karışık mesajlar risk iştahının düşmesine sebep oldu.

EMTİA FİYATLARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "dost olmayan" ülkelerin Rus gazına rubleyle ödeme yapmalarına yönelik kararnameyi imzaladı. Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmelerinin durdurulacağını vurgulayan Putin, kararnamenin bugün itibarıyla devreye gireceğini bildirdi.

Kararın ardından Almanya ve Fransa gibi ülkelerin rubleyle ödeme yapmayacaklarını bildirmesi enerji piyasalarında belirsizlik yaratırken, Avrupa'da nisan vadeli doğal gaz kontratları 127 euroya kadar yükseldi.

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Brent petrol, ABD'nin gelecek 6 ay içinde stratejik rezervlerinden şimdiye kadarki en yüksek miktarı piyasaya süreceği haberleri ile haftayı yüzde 10,7'lik düşüşle 104 dolardan tamamladı.

Altının ons fiyatı Rusya-Ukrayna savaşına yönelik müzakerelerden çıkan olumlu sonuçlar sonrası 1.890 dolara kadar gerilese de kayıplarını kısmen telafi ederek haftayı yüzde 1,8 düşüşle 1.922,7 dolardan kapattı.

ABD'DE ENDEKSLER KARIŞIK SEYRETTİ

ABD'de pay piyasaları bu hafta şahinleşen Fed ve resesyon endişeleriyle karışık seyir izlerken, gelecek hafta gözler Fed'in mart ayı toplantı tutanakları, üyelerinin sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, Fed'in şahinleşmesinin özellikle tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda kısa dönemli risklerin öne çıkmasına neden olduğunu belirterek, mart ayı toplantı tutanaklarında bilanço küçültmede izleyeceği yola ilişkin yönlendirmeler ve para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

Artan emtia fiyatlarının Fed'in para politikasındaki adımlarını kısıtlayabileceğini aktaran analistler, halihazırda oldukça dalgalı seyreden emtia fiyatlarının finansal sistemde sıkıntılara yol açabileceğinden endişe edildiğini dile getirdi.

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ABD'de bu hafta açıklanan makroekonomik verilere göre, ülke 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9 büyüdü. Kişisel tüketim son çeyrekte yüzde 2,5 artsa da beklentilerin gerisinde kalırken, kişisel gelirler şubatta beklentilere paralel yüzde 0,5 yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 0,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 artarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.
4 Nisan ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri, salı dış ticaret dengesi, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi PMI, çarşamba Fed'in toplantı tutanakları, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve cuma toptan stoklar takip edilecek.

BIST 100 HAFTALIK KAPANIŞ REKORUNU KIRMAYA DEVAM EDİYOR

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükseliş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşırken, haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını da yukarıya taşıdı. Gelecek hafta ise gözler yurt içinde pazartesi açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,50 artışla 2.251,68 puandan tamamlarken, Dolar/TL yüzde 1,02 gerileyerek 14,6851'e düştü.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 5,34 artmasını bekliyor.

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Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 2.250 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 2.300 puanın direnç, 2.150 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeler ve şahinleşen merkez bankalarının pay piyasaları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, Türkiye'nin arabuluculuğunda devam eden müzakerelerdeki seyrin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi ÜFE, salı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, perşembe hazine nakit dengesi ve cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi verileri takip edilecek.

Öte yandan, piyasalar kapandıktan sonra açıklamada bulunan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" olarak teyit ederken, ülkenin yerel para cinsinden kredi notunu ise "BB-"den "B+"ya indirdi.


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