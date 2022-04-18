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Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde! İslam Memiş ‘tufan geliyor’ diyerek yatırımcıyı uyardı…

18.04.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 5 haftanın zirvesine yükselirken Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten yeni bir değerlendirme geldi. Yatırımcıların, “Altın ve dolar fiyatı yükselecek mi? sorusunu sorusuna cevap veren ünlü analist hangi yatırım araçlarının alınabilir olduğunu anlattı. Ayrıca, önümüzdeki ay için ‘tufan geliyor’ diyerek de uyarıda bulundu. İşte altın ve dolar fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri…

Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde! İslam Memiş ‘tufan geliyor’ diyerek yatırımcıyı uyardı…

Altın fiyatları enflasyon, Fed ve savaş üçgeninde son beş haftanın zirvesine yükseldi. Şahinleşen merkez bankalarına ilişkin beklentilerin yanı sıra Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve artan enerji maliyetlerinin dünyadaki enflasyonist baskıyı artırabileceği endişesi, altın başta olmak üzere emtia fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Dünya genelindeki negatif reel faiz sebebiyle getiri arayışındaki yatırımcıların altına olan talebi artmaya devam ederken, altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 1,4 değer kazanmasının ardından bugün de yükseliş eğilimini sürdürerek 1994 doları gördü. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 2 bin 10 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Geçen haftanın son işlem gününde, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 928,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 1’den fazla artışla 939 liranın üzerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1 bin 537 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 278 liradan satılıyor.

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Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,6360'tan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından 14,64 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 16,82 lira seviyelerinden alıcı ile buluşuyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA TAVSİYE

Ünlü finans analisti İslam Memiş, Youtube kanalından yayınladığı yeni videosunda piyasalara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

“Bu hafta hangi yatırımlar ucuz sorularının yanıtlarını vermeye çalışacağım” diyen İslam Memiş, “Dolar TL kuru şu anda 14.64 lira seviyesinde. 14.70 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olamadığını gözlemliyoruz. 14,58 ile 14,68 lira arasını takip etmeye devam ediyoruz. Euro TL kuru 15,82 lira şu an itibariyle. 15,60 ile 16,10 lira seviyelerini takip etmeye devam edeceğiz. Euro dolar paritesinin 1.08 bandının altına sarktığını gözlemliyoruz. Dolar haftaya değer artışlarıyla başladığı için paritenin biraz daha değer kaybetmeye başladığını gözlemliyoruz. Şu anda 1,0797 seviyesinde” ifadelerini kullandı.

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ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Gram altın fiyatlarının ikinci direnç seviyesinin üzerine yükseldiğini söyleyen İslam Memiş şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gram altın TL 934 lira seviyesinde. Ons altın haftaya yükselişle başladı. Enflasyon ve Çin büyüme verileri nedeniyle emtia fiyatlarına biraz daha rağbet olduğunu gözlemliyoruz. Ons altının 1988 dolar seviyesine kadar yükselmesi, gram altının da 2. direnç seviyesi olan 930 liranın üzerine yükselmesine neden oldu. 920 ile 940 lira aralığını bu hafta takip edeceğimi söyleyebilirim. Sterlin dolar paritesi 1,3027 seviyesinde. Düşük seviyede kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Sterlin TL kuru 19,11 lira seviyesinde. Geçen hafta 19 liranın altına sarkmıştı. Tekrar 19 lira seviyesinin üzerine çıktı. Dolar endeksi 100,66 seviyesinden haftaya başladı. 100 bandının üzerinde devam ediyor. Bu da dünyada doların pahalı olduğunu ama içeride sabit kur politikası devam ettiği için yatay seviyede kaldığını gösteriyor."

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NE UCUZ NE PAHALI

Mayıs ayında küresel piyasalarda çok büyük bir hareketlilik beklediğini dile getiren İslam Memiş şöyle konuştu:

“Bant aralıklarına gelince. Dolar TL kurunda baskılanma devam ediyor. Döviz kurlarındaki düşüşlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Bu aşağı yönlü trend bana göre orta ve uzun vade için yukarı yönlü ataklar gerçekleşeceğini düşünüyorum. Mayıs ayında küresel piyasalarda ciddi bir tufan bekliyorum. Nisan ayında alım yönünde pozisyon alınması için uyarılarda bulundum. Benim elimde TL var. Herhangi bir kağıt para satın alacak olsaydım bunun adı dolar olmazdı. Çünkü baskılanma var.

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Euro dolar paritesinde 1,08'in altına inilmesi euronun dolara kıyasla daha ucuz olduğunu, euronun dolar karşısında daha fazla alınabilir bir seviyede olduğunu gösteriyor. Bir tercih yapacak olsam dolar değil euro alırım. Elimde dolarım var diyelim, yüksek maliyetli dolar. Aylarca alım seviyesine gelsin diye bekleyenler var. Bu kişiler için euro dolar ve sterlin dolar paritesindeki düşüşleri fırsat olarak görmesini bekliyorum. Bu paritelerin tekrar kısa vadeli baskılanması mümkün ama TL ile işlemler yapanlar için dolara göre euro ve sterlin avantajlı. Yüksekten dolar alanlar için de aylarca beklemek yerine bu iki paritedeki düşüşleri aslında bir fırsat olarak görmelerini bekliyorum.”


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