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Kuyumculardan yeni altın tahmini! Gram altın bin 200 TL olacak

18.04.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Altın fiyatlarındaki tahmin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaş ile yükselen altın fiyatları hareketlenerek son 5 haftanın zirvesine yükseldi. Bununla beraber 2022 yılı için altın fiyatları için tahmin geldi. Kuyumcular an detayları...

Kuyumculardan yeni altın tahmini! Gram altın bin 200 TL olacak

Altın fiyatları, ABD'de artan resesyon endişeleri, yüksek enflasyon ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle son beş haftanın zirvesine yükseldi. Yeni haftaya yükselişle başlayan ons altın şu sıralar bin 993 dolardan işlem görüyor. Savaşın belirsizliği, pandeminin devam etmesi ve gelişmiş ülkelerin enflasyonun yüksek çıkması altına olan güveni artırıyor. Gram altın şu sıralar 940 TL, çeyrek bin 550 TL, yarım 3 bin 100 TL, tam 6 bin 200 TL’den işlem görüyor. Ülkemizde düğün sezonun yaklaşması ile birlikte altına olan talebin arttığını belirten Kapalıçarşı esnafı, bu talebin artacağını söylüyor.

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YIL SONUNDA ALTIN NE KADAR OLACAK?

Ons altının yükselmesinin sebebinin dünya piyasalarıyla alakalı olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı esnafı Atilla Saraç, “Savaşın devam etmesi, pandeminin kısmen devam etmesi ve gelişmiş ülkelerin enflasyonu yüksek çıkması ile birlikte altın doğal olarak güvenli liman oluyor. Çin'in Shanghai şehrinde tedbir amaçlı kapanma söz konusu. Tüm dünya piyasaları ister istemez etkiliyor. Buda altını pozitif yukarı doğru etki yapar. Düğün sezonun gelmesi ile birlikte altına talep şu anda var. Önümüzde ki günlerde de talebin olacağını düşünüyorum. Bununla beraber TL bazında altının kısmen yukarı etki yapacağını düşünüyorum. Gram altın 940 TL, çeyrek bin 550 TL, yarım 3 bin 100 TL, tam 6 bin 200 TL’den işlem görüyor. Gram altın sene sonu beklenti doların durumuna göre değişkenlik gösterir fakat benim kişisel görüşüm 1000 ile bin 200 TL bandında olacaktır. (İHA)

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