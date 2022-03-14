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Altın ve dolar fiyatı bu hafta yön bulacak! Fed ve TCMB kritik kararı açıklayacak...

14.03.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar fiyatında Rusya-Ukrayna savaşıyla artan jeopolitik riskler önemini korumaya devam ederken piyasalara yön verecek iki kritik veri Fed ve TCMB'den gelecek. Fed'in bu toplantıda Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gitmesi beklenirken, kararın büyüklüğünün 25 baz puan olacağı ifade ediliyor. TCMB'nin ise faizleri bu ay da sabit bırakacağı tahmin ediliyor. Kritik hafta öncesinde, “Ons ve gram altın ne kadar? Dolar kaç TL?" İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri...

Altın ve dolar fiyatı bu hafta yön bulacak! Fed ve TCMB kritik kararı açıklayacak...

Altın ve dolar fiyatı için kritik haftaya girildi. Küresel pay piyasaları, Rusya-Ukrayna savaşının artırdığı belirsizliklerle karışık seyrederken, bu hafta gözler Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haberlerle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Fed’in pandemi öncesinden bu yana faiz oranlarındaki ilk artışı 16 Mart’ta yapması bekleniyor. Yatırımcılar faiz artışının yanında Fed’in enflasyon ve ekonomi hakkında ne söyleyeceğine ve gelecekteki artışlara ilişkin tahminlerine odaklanacak.

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SÜRPRİZ BEKLENMİYOR

Fed daha önce yükselen enflasyonun da etkisiyle faiz oranını artırmayı planladığını açıkça duyurmuştu. Fed’in bu hamleyi çarşamba günü iki günlük toplantısının sonunda açıklaması bekleniyor. ABD’de tüketici enflasyonu şubatta yüzde 7,9 oranında olurken Fed’in politika faizi yüzde 0-0,25 arasında bulunuyor.
Ancak analistler Fed’in faiz artışı yapacağı konusunda uzun süredir iletişim yürüttüğü için çarşamba günü çeyrek puanlık artışının gerçekleşmesi durumunda piyasalar aşırı tepki vermeyebileceğinin altını çiziyor.

POWELL’DAN ENFLASYON UYARISI

Fed Başkanı Jerome Powell da ABD’deki yüksek enflasyonu, Ukrayna’daki savaşın oluşturduğu yeni riskler karşısında değerlendirerek, Fed’in Mart’ta yapılacak toplantısında faiz oranlarını “dikkatlice” yükseltmeye başlayacağını, ancak enflasyonun beklenen süre içerisinde düşmemesi durumunda daha agresif hamlelerde bulunmaya hazır olacağını söylemişti.

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TCMB’NİN FAİZ KARARINDA TEK SES

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılını, eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekilmişti.

2022'DE SABİT TUTULMUŞTU

Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez, ikinci faiz kararını şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu. Merkez Bankası 2022 yılının üçüncü faiz kararını ise 17 Mart Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

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AA ANKETİ

AA Finans'ın piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

FOREKS ANKETİ

ForeksHaber anketine katılan 18 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü. 2022 yıl sonuna ilişkin tahminde bulunan 9 ekonomistin medyan tahmini yüzde 14,00 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 12,00 ve yüzde 22,00 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi de yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 9,00-20,00 aralığında oluşmuştu.

ONS VE GRAM ALTIN FİYATI

ABD Merkez Bankası Fed bu hafta faiz oranını artırmaya hazırlanırken, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve dünyanın bu zamana kadarki en büyük enflasyon oranlarının görülmesine rağmen 2000 dolar seviyesinde kalıcılığını koruyamayan altın son dönemdeki 2076 dolarlık zirvesinin şu sıralar 1973 dolardan değerleniyor.
Önceki kapanışını 942 liradan yapan gram altın ise haftanın ilk işlem gününde 939 liradan alıcı ile buluşuyor.

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DOLAR VE EURO

Geçtiğimiz hafta 15 lira sınırına yaklaşan dolar/TL kuru Cuma günü 14,75’ten haftayı kapatmasının ardından yeni günde yönünü yukarı çevirerek 14,80’den işlem görüyor. 16,14’ten pazartesi gününe başlayan Euro /TL de şu sıralar 16,16’dan el değiştiriyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fed TCMB
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