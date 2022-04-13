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Altın ve dolar fiyatını 'enflasyon korkusu' sardı! Yükselişe geçtiler...

13.04.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar fiyatı dün ABD’de 40 yılın zirvesini gören enflasyon verisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları sonrası hareketlendi. Şimdi ise piyasaların odağında yarın açıklanacak Merkez Bankası’nın faiz kararı var. Peki "13 Nisan dolar kaç TL? Gram altın fiyatı ne kadar oldu?" İşte dolar ve altın fiyatları için anlık, canlı ve güncel rakamlar...

Altın ve dolar fiyatını 'enflasyon korkusu' sardı! Yükselişe geçtiler...

Küresel piyasalar, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) daha da şahinleştirebileceği endişesiyle karışık seyrediyor. ABD'de yüzde 8,5'le 1981'den bu yana en güçlü yıllık yükselişini kaydeden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahvil ve pay piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdı.

Veri sonrası, Fed'in mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 85 seviyesine çıkarken, enflasyonun martta zirve yapmış olabileceği beklentisi tahvil piyasalarındaki 7 günlük satış eğilimini durdurdu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 2,83'le Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 2,75'te dengelendi.

ABD'de aylık TÜFE artışının yarısından fazlası petrol ürünlerindeki fiyat artışından kaynaklanırken, konaklama ve gıdadaki fiyat artışları da yükselişe önemli katkı sağladı. ABD'de çekirdek TÜFE aylık yüzde 0,3 artarak beklentilerin gerisinde kalırken, enflasyon baskısının bir miktar da olsa azalmasını sağladı.

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FED’İN ŞAHİN AÇIKLAMALARI DEVAM EDİYOR

Fed yetkilileri ise şahin tonlu açıklamalarına devam etti. Fed üyesi Lael Brainard, bilanço küçültmeye haziranda başlayabileceklerini kaydederken, Fed'in resesyona sebep olmadan enflasyonu kontrol altına alabileceklerine inandığını ifade etti.
St Louis Fed Başkanı James Bullard ise faizlerdeki artışın ekonomiyi etkilememesi gibi beklentilerin fanteziden ibaret olduğunu belirtti.

PUTİN’DEN TÜM DÜNYAYA REST

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini belirterek "Yine hepimiz çıkmaza girdik." dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını belirtti.

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ALTIN, DOLAR VE PETROL FİYATLARI

Söz konusu gelişmeler küresel bazda risk iştahının azalmasına sebep olurken, arz yönlü sıkıntıların tekrar baş gösterebileceği endişesiyle Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık yüzde 6 yükselerek 104,8 dolara çıktı.

Artan risk algısıyla altının ons fiyatı da yükselişini beşinci güne taşırken, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.973 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Gram altın ise 13 Nisan Çarşamba günü 923 liradan satışa sunuluyor.

Dolar/TL dün yüzde 0,4 azalışla 14,6007’den kapanmasının ardından bu sabah 14,57 lira seviyelerinde. Euro/TL de 15,80 lirada yatay seyrediyor.

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PİYASALAR FAİZ KARARINI BEKLİYOR

Yarın ise yurt içi piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklanmış durumda. Yarın saat 14.00’de yayınlanacak faiz kararında beklentiler değişikliğe gidilmemesi yönünde.

Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez, ikinci ve üçüncü faiz kararını şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu.


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