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İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesini gördü

13.04.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ülkede enflasyon yıllık bazda yüzde 7 ile beklentilerin üzerinde artış yaşadı. Böylece Mart 1992'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesini gördü

İngiltere'de tüketici fiyat enflasyonu Mart ayında Mart 1992'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de tüketici fiyatları Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,0 arttı. Beklenti yüzde 6,7 artış olacağı yönündeydi.

Mart ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükseldi. Ekonomistler ise yüzde 0,8 artış bekliyorlardı.

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Çekirdek tüketici fiyatları da Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5,7 arttı. Mart'ta fiyatların Şubat'a göre şyüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,4 artacağı tahmin ediliyordu.

İngiltere'de Mart ayında perakende fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,0 ve yıllık yüzde 9,0 yükseldi. Girdi üretici fiyatlarının aylık yüzde 5,2 ve yıllık yüzde 19,2 arttığı Mart ayında, çıktı üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,0 ve yıllık yüzde 11,9 arttı.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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