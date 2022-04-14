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Altın ve dolar için kritik saat! Piyasada meraklı bekleyiş: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

14.04.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve altın fiyatları için kritik karar bugün saat 14.00’te açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını duyuracak. Ekonomistler TCMB’den faizlerde değişikliğe gitmeyi beklemezken İslam Memiş ise yaptığı değerlendirmede, Merkez’in Fed’in mayıs ayındaki faiz kararını beklediğini söyledi. Karar öncesi gram altın ve dolar fiyatını araştıran yatırımcılar “Bugün dolar kaç TL? Gram altın ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasalardaki son dakika gelişmeleri...

Altın ve dolar için kritik saat! Piyasada meraklı bekleyiş: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Dolar ve altın fiyatları üzerinde etkili olacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Karar öncesi faizlerin ne olacağına yönelik beklentiler netleşti. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

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FOREKS ANKETİ

ForeksHaber anketine katılan 18 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü. 2022 yıl sonuna ilişkin tahminde bulunan 9 ekonomistin medyan tahmini yüzde 14,00 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 14,00 ve yüzde 22,00 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 12,00-22,00 aralığında oluşmuştu.

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AA FİNANS ANKETİ

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketinde ise ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

TCMB, geçen yıl Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak, Şubat ve Mart aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

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ONS ALTIN VE GRAM ALTIN

Öte yandan ABD enflasyonunun ardından Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamaları altın fiyatlarını destekleyerek dün nisan ayının en yüksek seviyesine çıkardı. Ons altın haftalık olarak yüzde 2’ye yakın değer kazanmasına karşın dolar/TL kurunun 14,60’ın altına sarkmasıyla gram altın 930-926 lira aralığında işlem gördü. Ons altın 14 Nisan Perşembe günü 1973 dolar seviyesinde bulunurken, gram altın ise sabahın ilk saatlerinde 926 liradan değerleniyor.

DOLAR/TL KURU

ABD tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükselmeye rağmen 14,70’in altına gerileyen Dolar/TL kuru ise dün 14,55’e kadar inerek nisan ayının en düşük seviyesini gördü. Euro/TL de 9 Mart sonrası 15,83 ile dip yaptı. Dolar/TL bu sabah TCMB faiz kararı öncesinde 14,59’da bulunurken, Euro/TL ise 15,91 TL lira seviyelerinde…
Analistler dolar kurunda spesifik bir haber akışından kaynaklı düşüşün olmadığını dile getirerek, son haftalarda 14,80’li seviyelerdeki sıkışmanın geçen haftalarda yerini 14,70’lere bıraktığını söyledi. Bu hafta ise 14,60’ın altında denemeler yaşanıyor.

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“MERKEZ BANKASI FAİZ İÇİN FED’İ BEKLİYOR”

Piyasalara ilişkin değerlendirmede bulunan ünlü finans analisti İslam Memiş, Merkez Bankası’nın bugünkü faiz kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

“TCMB, ABD Merkez Bankası Fed’i görmeden herhangi bir hamle yapmayacağını düşünüyorum. Faizlerde değişiklik yapmayacağını tahmin ediyorum. Fed’in mayıs ayında 50 baz puanlık bir faiz artırım ihtimali kuvvetleniyor. Haliyle Fed mayısta bu kararı verdiği zaman doların uluslararası piyasalardaki değeri artacak. Dolar arttığı için de bizim gibi gelişen ülkelerde kur ataklarının hangi yöne evrileceğini Merkez Bankası takip edecek. Bunları gördükten sonra karar verecek. O yüzden faiz kararından sonra piyasalarda herhangi bir etkileşim olacağını tahmin etmiyorum.”

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