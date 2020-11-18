Dikkat çeken dolar tahmini... Dolar kaç TL? 18 Kasım 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD seçimlerinin sonrasında aşının bulunması haberiyle dolar ne kadar oldu araştırılıyor. 19 Kasım tarihinde yapılacak Merkez Bankası toplantısı için nefesler tutuldu. Toplantı sonrasında alınacak kararlardan nasıl bir sonuç çıkacağı şimdiden merak ediliyor.

Geçtiğimiz hafta 7.7 sınırında hareket eden dolar, 7.6 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.7 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki18 Kasım 2020 Çarşamba bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 18 Kasım 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! 18 KASIM 2020 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 18 Kasım Çarşamba günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,7193 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.30 hareketlilik oldu. Dolar bugün satış fiyatı 7,7229 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 7,7157 lira olarak 18 Kasım 2020 tarihinde başlamış oldu. BUGÜN DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 9,1580 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.30 hareketlilik oldu. Euro satış fiyatı belirlendi. Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 9,1649 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 18 Kasım 2020 tarihinde 9,1511 lira belirlendi. İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,2352 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.40 hareketlilik oldu. Bugün ise İngiliz Sterlini satış fiyatı 10,2443 lira, alış fiyatı 10,2261 ile başladı. DOLAR DÜŞER Mİ? ABD menşeli Citibank tarafından yayınlanan araştırma raporuna göre; uygun ve yaygın şekilde dağıtılabilecek olan aşıların piyasaya çıkması halinde bu durumun dolarda aşağı yönlü yapısal trendde bir sonraki satış pozisyonlarına geçilmesine yol açabileceği değerlendiriliyor. Citi'nin doların değer kaybedeceğine dair görüşleri ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşük tutmaya devam etmesine yönelik tahminlere dayanıyor. Buna göre enflasyon beklentisi artsa dahi Fed'in faiz oranlarının düşük tutulacağı düşünülüyor. Peki, şu anda dolar yükseliyor mu?

DOLAR NE ZAMAN DÜŞER? Vatandaşlar arasında ne zaman düşüş yaşayacağına dair soru işaretleri de devam ediyor. Citi stratejistleri tarafından, aşıların geniş çaplı olarak dağıtılmasının sağlanması halinde dolarda yaşanabilecek hareket de değerlendiriliyor. Buna göre raporda, dolardaki değer kaybının önden yüklemeli gerçekleşme olasılığı ile dolarda 2021 yılında %20’ye kadar düşüş yaşanabileceği potansiyelinin olduğu yönünde değerlendirmede bulunuluyor.DOLAR TAHMİNİ YORUMUNUN DEVAMİ İÇİN TIKLAYINIZ Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: 2021'de dolar düşecek! Dolar karşısında Türk Lirası'nın değeri artacak mı? CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DÖVİZ GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 7,6577 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 9,0793 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 10,1318'den işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...