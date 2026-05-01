Dolar bugün kaç TL? 01 Mayısıs Cuma 2026 dolar ne kadar?

1 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar 45,17 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmaların etkilerini gösteren önemli bir veridir. Doların bu seviyede seyretmesi yatırımcılar ve ekonomi uzmanları tarafından dikkatle izleniyor. Türkiye ekonomisindeki enflasyonist ortam ve global ekonomik gelişmeler döviz kurlarını etkiliyor. Merkez bankalarının para politikaları ve yurtiçindeki ekonomik verilerin de dolar üzerindeki etkisi artıyor.

Doların 45,17 TL seviyesinde kalması kısa vadede belirsizliğin devam ettiğine işaret ediyor. Yatırımcılar, bu durumu değerlendirirken olası riskleri göz önünde bulundurmalı. Ekonomik büyüme, dış ticaret açığı ve yabancı yatırımcıların ilgisi doların geleceğini etkileyebilir. Piyasa dinamikleri sürekli değişiyor. Döviz kurlarının yönü konusunda kesin yargılar oluşturmak zor olabilir. Ancak güncel verilerin dikkatle takip edilmesi gerektiği açıktır.