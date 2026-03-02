Dolar bugün kaç TL? 02 Mart Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

Doların Günlük Fiyatı: 02 Mart 2026

Bugün 02 Mart 2026. Saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 43,97 TL olarak belirlendi. Doların bu seviyeye ulaşması, küresel ekonomik dinamiklere bağlıdır. Yerel piyasalardaki gelişmeler de etkili olmaktadır. Uzmanlar, kurun bu seviyelerde kalmasına neden olan faktörleri analiz ediyor. Artan enflasyon oranları, belirsizliklerin etkisiyle yükseklikte kalmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki faiz artırımları dolara olan talebi artırmaktadır. Bu durum, TL karşısında doların değer kazanmasına yol açıyor. Döviz kurlarındaki oynaklık, yatırımcılar için endişe kaynağıdır. Doların 43,97 TL etrafında işlem görmesi, stratejilerin gözden geçirilmesini gerektiriyor. Ekonomik göstergelere ve uluslararası ilişkilere dikkat edilmelidir.

Döviz piyasaları, mevcut durumdan etkilenmektedir. Bugünkü rakam, piyasanın genel görünümünü yansıtıyor. Üstelik, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek değişimlerin habercisi olabilir. Bu nedenle yatırımcıların gelişmeleri iyi takip etmesi gerekiyor.