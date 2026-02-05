FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 05 Şubat Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Doların 05 Şubat 2026 itibarıyla Türk lirası karşısındaki değeri 43,53 TL olarak belirlendi. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra Türkiye'nin enflasyon oranları ile dış ticaret dengesinden etkileniyor. Yüksek enflasyon, Türk lirasının alım gücünü düşürüyor ve döviz talebini artırıyor. Böylece doların değeri yükseliyor. İthalatçıların maliyetleri ve yatırımcıların stratejileri dolardaki değişimle şekilleniyor.

Cansu Çamcı

05 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların Türk lirası karşısındaki değeri 43,53 TL olarak belirlendi. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları etkiliyor. Yerel ekonomik koşullar da kurun seyrini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Son dönemde doların değerindeki artış, Türkiye'nin enflasyon oranları ile dış ticaret dengesine bağlıdır. Yüksek enflasyon ortamı, TL’nin alım gücünü azaltıyor. Bu da döviz talebini artırıyor. Sonuç olarak, doların fiyatında yükseliş gözlemleniyor.

Doların 43,53 TL seviyesindeki güncel fiyatı, yatırımcılar ve işletmeler için önem taşıyor. Döviz kurlarındaki değişim, finansal stratejilerin yeniden şekillenmesine yol açıyor. İthalatçıların maliyetleri üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde doların seyrini belirleyecek olan, izlenecek politikalar ve global ekonomik gelişmelerdir. Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, döviz piyasasında dalgalanmalara yol açabilir. Ayrıca, uluslararası ilişkilerdeki farklılıklar da önemli bir etken olarak öne çıkıyor.
Yatırımcıların dikkatli bir analiz ile hareket etmesi önerilmektedir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,53
43,53
% 0.03
09:48
Euro
51,40
51,47
% 0.06
09:48
İngiliz Sterlini
59,37
59,44
% -0.07
09:48
Avustralya Doları
30,36
30,38
% -0.25
09:48
İsviçre Frangı
55,92
55,94
% -0.14
09:48
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.55
09:40
Çin Yuanı
6,27
6,27
% 0.07
09:48
İsveç Kronu
4,83
4,84
% -0.15
09:48
