Dolar bugün kaç TL? 05 Şubat Perşembe 2026 dolar ne kadar?

05 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların Türk lirası karşısındaki değeri 43,53 TL olarak belirlendi. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları etkiliyor. Yerel ekonomik koşullar da kurun seyrini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Son dönemde doların değerindeki artış, Türkiye'nin enflasyon oranları ile dış ticaret dengesine bağlıdır. Yüksek enflasyon ortamı, TL’nin alım gücünü azaltıyor. Bu da döviz talebini artırıyor. Sonuç olarak, doların fiyatında yükseliş gözlemleniyor.

Doların 43,53 TL seviyesindeki güncel fiyatı, yatırımcılar ve işletmeler için önem taşıyor. Döviz kurlarındaki değişim, finansal stratejilerin yeniden şekillenmesine yol açıyor. İthalatçıların maliyetleri üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde doların seyrini belirleyecek olan, izlenecek politikalar ve global ekonomik gelişmelerdir. Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, döviz piyasasında dalgalanmalara yol açabilir. Ayrıca, uluslararası ilişkilerdeki farklılıklar da önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Yatırımcıların dikkatli bir analiz ile hareket etmesi önerilmektedir.