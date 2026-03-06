FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 06 Mart Cuma 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların stratejilerini etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. 06 Mart 2026 tarihli güncel verilere göre dolar, 44,07 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu artış, yerli paranın değer kaybını gösteriyor. İthalat maliyetlerinin yükselmesi, enflasyon üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların dikkatini döviz kurlarındaki değişimlere yönlendiriyor. Risk yönetimi stratejilerini güncellemek, yatırımcılar için kritik hale g

Cansu Çamcı

Dolar fiyatı, 06 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 44,07 TL olarak belirlendi. Bu değer, son dönemdeki döviz piyasalarındaki dalgalanmalar ve ekonomik verilerin etkisiyle oluştu. Doların uluslararası piyasada artan talebi, ülke içindeki ekonomik belirsizliklerle birleşiyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Türkiye’nin dış ticaret dengesi üzerinde de etkileri olabilir. Özellikle döviz kurlarındaki bu artış, ithalat maliyetlerini yükseltebilir. Böylece enflasyon üzerinde baskı yaratacaktır.

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket, piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Bu belirsizlik, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine yol açıyor. 44,07 TL’den işlem gören dolar, yerli paranın değer kaybını gözler önüne seriyor. İthalat yapan şirketler için önemli bir maliyet unsuru haline geldi. Önümüzdeki dönemde fiyat artışlarının habercisi olabilir. Bu nedenle döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yatırımcıların risk yönetimi stratejilerini güncellemeleri de önem taşıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,07
44,08
% 0.18
09:34
Euro
51,18
51,22
% 0.03
09:34
İngiliz Sterlini
58,91
58,95
% 0.03
09:34
Avustralya Doları
30,99
31,01
% 0.5
09:34
İsviçre Frangı
56,42
56,44
% 0.19
09:34
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 0.15
09:30
Çin Yuanı
6,38
6,38
% 0.36
09:34
İsveç Kronu
4,78
4,78
% 0.21
09:34
