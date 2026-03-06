Dolar bugün kaç TL? 06 Mart Cuma 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatı, 06 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 44,07 TL olarak belirlendi. Bu değer, son dönemdeki döviz piyasalarındaki dalgalanmalar ve ekonomik verilerin etkisiyle oluştu. Doların uluslararası piyasada artan talebi, ülke içindeki ekonomik belirsizliklerle birleşiyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Türkiye’nin dış ticaret dengesi üzerinde de etkileri olabilir. Özellikle döviz kurlarındaki bu artış, ithalat maliyetlerini yükseltebilir. Böylece enflasyon üzerinde baskı yaratacaktır.

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket, piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Bu belirsizlik, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine yol açıyor. 44,07 TL’den işlem gören dolar, yerli paranın değer kaybını gözler önüne seriyor. İthalat yapan şirketler için önemli bir maliyet unsuru haline geldi. Önümüzdeki dönemde fiyat artışlarının habercisi olabilir. Bu nedenle döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yatırımcıların risk yönetimi stratejilerini güncellemeleri de önem taşıyor.