Dolar bugün kaç TL? 07 Ocak Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

07 Ocak 2026 tarihinde dolar, 43,05 TL olarak belirlendi. Bu seviye, döviz piyasasındaki enflasyon oranları ve ekonomik verilerle şekillendi. Yatırımcıların ülke ekonomisini takip etmesi ve dış piyasa gelişmelerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Doların bu değerindeki değişimler, döviz rezervleri ve dış ticaret açığıyla bağlantılıdır. Finansal analistler, mevcut ekonomik koşulları değerlendirerek yatırım stratejilerini güncellemekte.

Cansu Akalp

07 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00’da dolar fiyatı 43,05 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam, döviz piyasasında dalgalanan enflasyon oranlarının etkisi ile oluşmuştur. Ekonomik veriler ve küresel ticaret dinamikleri de bu durumu etkilemektedir. Yatırımcıların, ülke ekonomisinin gidişatını takip etmesi önemlidir. Dış piyasalardaki gelişmelere de dikkat edilmelidir. Doların TL karşısındaki bu değeri, döviz rezervleri ile dış ticaret açığına bağlıdır. Hükümetin ekonomik politikaları, dolar fiyatlarını etkileyebilir.

Doların bu seviyede kalması ya da yükselmesi, yatırımcılar için fırsatlar ortaya çıkarır. Ancak bu süreçte, uluslararası yatırımcıların riskleri de göz önünde bulundurması gerekmektedir. Global ekonomik koşullar, bu konuda önemli bir faktördür. Jeopolitik olaylar da dikkate alınmalıdır. Türkiye’nin ticaret ilişkileri ve mali dengesi, döviz kurlarını belirleyen unsurlardır. Finansal analistler, doların nasıl bir hareket göstereceğini değerlendiriyor. Güncel ekonomik gelişmeler ve piyasa dinamikleri dikkatle izlenmelidir. Bu nedenle, döviz yatırımcılarının stratejilerini güncellemeleri beklenmektedir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,05
43,06
% 0.06
10:03
Euro
50,39
50,41
% 0.15
10:03
İngiliz Sterlini
58,22
58,24
% 0.18
10:03
Avustralya Doları
29,06
29,08
% 0.24
10:03
İsviçre Frangı
54,16
54,20
% 0.21
10:03
Rus Rublesi
0,53
0,54
% 0
03:00
Çin Yuanı
6,16
6,16
% 0.01
10:03
İsveç Kronu
4,68
4,68
% -0.01
10:03
