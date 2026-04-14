Dolar bugün kaç TL? 14 Nisan Salı 2026 dolar ne kadar?

Doların 14 Nisan 2026 tarihindeki değeri 44,72 TL olarak belirlendi. Bu seviyedeki dolara ilişkin gelişmeler, yerel ekonomik koşulların yanında global piyasalardan etkileniyor. Yatırımcıların dikkatle izlemeleri gereken dolardaki dalgalanmalar, Türkiye'deki enflasyon oranları ve Merkez Bankası’nın para politikaları ile doğrudan bağlantılı. İthalat maliyetlerini etkileyen döviz kurlarındaki değişimler, ekonomideki dengeyi sorgulama ihtiyacı doğuruyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Doların fiyatı, 14 Nisan 2026'da saat 09:00 itibarıyla 44,72 TL olarak belirlendi. Bu rakam, global piyasalardaki dalgalanmaların ve yerel ekonomik koşulların etkisiyle şekillendi. Belirsiz bir mali ortamda önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Doların bu seviyelerde işlem görmesi, yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bir süreci işaret ediyor.

Türkiye’deki enflasyon oranları, Merkez Bankası’nın para politikaları ve uluslararası ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki değişim üzerinde belirleyici faktörlerdir. Döviz piyasalarındaki gelişmeler, ticaret ve yatırım stratejileri üzerinde önemli etkilere yol açmaktadır. Doların 44,72 TL seviyesinde kalması, ithalat maliyetlerini etkiliyor. Yurtiçindeki fiyatlamaları doğrudan etkileyerek, ekonomideki dengeleri sorgulama ihtiyacını doğuruyor.

Uzun vadede döviz kurlarının seyri, Türkiye’nin ekonomik göstergeleri ile bağlantılıdır. Yatırımcıların piyasaları dikkatle izlemesi büyük önem taşıyor. Uygun adımlar atmak, finansal sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Dolar, dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Ekonomideki dengeleri etkileyecek gelişmelere karşı hazırlıklı olunması gerekmektedir.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
Bekarsa 2 asgari ücret, evliyse 3 asgari ücret maaş: Köye dönene çiftlikBekarsa 2 asgari ücret, evliyse 3 asgari ücret maaş: Köye dönene çiftlik
Bakan Şimşek toplantı trafiğine giriyor!Bakan Şimşek toplantı trafiğine giriyor!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,72
44,72
% 0.07
09:44
Euro
52,65
52,66
% 0.14
09:44
İngiliz Sterlini
60,48
60,50
% 0.16
09:44
Avustralya Doları
31,68
31,71
% -0.04
09:44
İsviçre Frangı
57,10
57,13
% 0.19
09:44
Rus Rublesi
0,59
0,59
% 0.01
09:40
Çin Yuanı
6,56
6,56
% 0.14
09:44
İsveç Kronu
4,87
4,88
% 0.23
09:44
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Süper Lig'de deprem! İstifa eden Burak Yılmaz'dan Türk futbolunu sarsacak sözler

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

"Yeminimi bozuyorum" diyerek duyurdu: "O altınlar Elazığ'a gelecek"

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

