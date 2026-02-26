FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 26 Şubat Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, 26 Şubat 2026 itibarıyla doların 43,88 TL seviyesinde belirlenmesine yol açtı. Yükselen enflasyon, faiz oranları ve jeopolitik gelişmeler, dolara olan talebi artırıyor. Bu durum, yatırımcıların döviz tercihlerini etkiliyor. Doların bu değeri, ihracatçılar için avantaj sağlarken, ithalatçılar için maliyetleri artırma riski barındırıyor. Türkiye ekonomisinin geleceği açısından yakından izlenmesi gereken bir gösterge niteliği taşıyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

26 Şubat 2026'da saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 43,88 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmaların bir yansımasıdır. Yükselen enflasyon, faiz oranları ve jeopolitik gelişmeler dolara olan talebi etkiliyor. Uluslararası piyasalardaki belirsizlikler yatırımcıları dolara yöneltiyor. Dolar, güvenli liman olarak görülüyor.

Doların 43,88 TL seviyesinde kalması yerel ekonominin dinamiklerini gösteriyor. Bu seviyedeki kur ihracat yapan firmalar için avantaj sağlıyor. Ancak, ithalatçılar açısından maliyetleri artırma riski taşıyor. Yükselen döviz kurları enflasyonu tetikleyebilir. Bu durum, tüketici fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Türkiye ekonomisinin geleceği açısından kritik bir gösterge niteliğinde. Yatırımcıların bu durumu dikkatle izlemesi gerekiyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,88
43,89
% 0.04
09:58
Euro
51,96
52,00
% 0.3
09:58
İngiliz Sterlini
59,59
59,64
% 0.2
09:58
Avustralya Doları
31,28
31,30
% 0.19
09:58
İsviçre Frangı
56,83
56,87
% 0.17
09:58
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -1.17
09:50
Çin Yuanı
6,42
6,42
% 0.3
09:58
İsveç Kronu
4,87
4,87
% 0.11
09:58
