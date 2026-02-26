Dolar bugün kaç TL? 26 Şubat Perşembe 2026 dolar ne kadar?

26 Şubat 2026'da saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 43,88 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmaların bir yansımasıdır. Yükselen enflasyon, faiz oranları ve jeopolitik gelişmeler dolara olan talebi etkiliyor. Uluslararası piyasalardaki belirsizlikler yatırımcıları dolara yöneltiyor. Dolar, güvenli liman olarak görülüyor.

Doların 43,88 TL seviyesinde kalması yerel ekonominin dinamiklerini gösteriyor. Bu seviyedeki kur ihracat yapan firmalar için avantaj sağlıyor. Ancak, ithalatçılar açısından maliyetleri artırma riski taşıyor. Yükselen döviz kurları enflasyonu tetikleyebilir. Bu durum, tüketici fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Türkiye ekonomisinin geleceği açısından kritik bir gösterge niteliğinde. Yatırımcıların bu durumu dikkatle izlemesi gerekiyor.