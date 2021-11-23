Dolar, euro ve sterlin de yeni rekorlar peş peşe geldi! Dolar 12 lirayı sterlin ise 16 lirayı aştı

Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL kurunun ardından, Türk lirası gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Fed Başkanı Jerome Powell’ın göreve yeniden aday gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili açıklamaları sonrasında dolar/TL kuru 11.47 liranın üstünü görerek rekor kırdı.

DOLAR, EURO VE STERLINDE YENİ REKOR

Yeni güne 11,42 seviyelerinden başlayan dolar, saat 13.40 itibarıyla 12,48 lirayı görerek rekor tazeledi.

Euro saat 13.40 itibarıyla 14,06 lira seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Sabah saatlerinde TL karşısında yüzde 0,21 değer kazanan sterlin 15,2515 TL'den alınıp 15,3763 TL'den satılıyordu.

Sterlin saat 13.40 itibarıyla 16,70 lira seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Kredi Hesaplama Kredi Türü Kredi Vadesi HEMEN HESAPLA



