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'Dolar' haberlerine suç duyurusu! SPK, isimleri bir bir açıkladı: 'Merkez Bankası'nın açıklaması çarpıtıldı'

18.03.2024 11:37
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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan piyasalarda güvensizlik yaratan ve gerçeğe aykırı bilgi verenler hakkında suç duyurusu başlatılacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) her ay periyodik olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin mart ayı raporundaki bilgilerin çarpıtıldığı ve haberin tümüyle gerçek dışı olduğu dile getirildi.

'Dolar' haberlerine suç duyurusu! SPK, isimleri bir bir açıkladı: 'Merkez Bankası'nın açıklaması çarpıtıldı'

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), döviz fiyatlarını etkileyerek ülke ekonomisi ile para ve sermaye piyasalarına dair güvensizlik yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit edilenler hakkında suç ihbarında bulunulduğunu bildirdi.

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SPK'den yapılan açıklamada, Yeniçağ İnternet Gazetesi'nde 16 Mart'ta, "Dolar 15 gün sonra bu rakama yükselecek. Merkez Bankası'nın raporundan sızdı" başlığıyla verilen haberde yer alan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) her ay periyodik olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin mart ayı raporundaki bilgilerin çarpıtıldığı ve haberin tümüyle gerçek dışı olduğu belirtildi.

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SUÇ İHBARINDA BULUNDU

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Döviz fiyatlarını etkileyerek ülke ekonomisine, para ve sermaye piyasalarına dair güvensizlik yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit edilen Yeniçağ İnternet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar ve onun bağlı olduğu yetkililer Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Eray Erollu, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Ergin, yayın sahibi Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik ve Tüzel Kişi Temsilcisi Ahmet Çelik ile haberin kaynak kısmında gösterilen 'paradurumu.com' adlı internet sitesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Burak Öztunalı, Yayın Danışmanı Ali Güven ve sahibi Özlem Denizmen hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' kenar başlıklı 217/A hükmü uyarınca Kurulumuzca suç ihbarında bulunulmuştur." (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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