Dolar kuru bugün ne kadar? 18 Eylül 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?

Dolar dünkü yapılan Fed toplantısı sonrası güne düşey yönde başladı. Geçtiğimiz hafta 7.3 sınırında hareket eden dolar, 7.5 sınırında kapanmıştı. Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasının ardından uluslararası piyasalarda dolar fiyatlarının hareketlenmesine neden oldu. Powell'in ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.5 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 18 Eylül 2020 bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru... 18 EYLÜL 2020 DOLAR KURU NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, koronavirüs teşvikleri derken dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 18 Eylül 2020 Cuma günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Dolardaki yükseliş altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Uzmandan ABD'deki 3 Kasım başkanlık seçimleri için dolar ve altın tahmini! BUGÜN DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU? Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,5445 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.04 hareketlilik oldu. Dolar bugün güne satış fiyatı 7,5495 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 7,5429 lira olarak 18 Eylül 2020 tarihinde başlamış oldu. Euro önceki kapanışını 8,9451 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde -0.05 hareketlilik oldu. Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 8,9490 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 18 Eylül 2020 tarihinde 8,9413 lira belirlendi. İngiliz sterlini önceki kapanışını 9,7828 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde -0.10 hareketlilik oldu. Bugün ise Sterlin güne satış fiyatı 9,7933 lira, alış fiyatı 9,7725 ile başladı. CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DOLAR GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 7,4775 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 8,8654 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 9,5967'ten işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI Mynet Finan's sayfamızdan doların güncel alış ve veriş fiyatlarından, anlık olarak dolar kurunun TL (Türk Lirası) fiyatının karşılığını da takip edebilirsiniz. Dolar kuru bugün alış fiyatı en düşük kaça kadar inmiş, dolar kuru günü en yüksek kaçtan kapamış, dolar kuru gün içerisinden hangi fiyatlara gelmiş; anlık olarak takibini yapabilirsiniz.

Grafiklerde serbest piyasa döviz kurlarını sırayla alt alta görebilirsiniz. Hemen yan tarafında döviz fiyatlarının anlık döviz alış ve anlık döviz satış fiyatları , Türk Lirası cinsinden karşınıza çıkacak. Eğer serbest piyasa döviz kurunun karşısında pembe ve aşağıyı gösteren ok işareti varsa, o kurun (örnek olarak dolar kuru diyelim) yani dolar kurunun alış fiyatının önceki güne göre düştüğünü gösterir. Eğer dolar kurunun karşısındaki ok işareti yeşil renkte ve yukarıyı gösteriyorsa, dolar kurunun önceki güne göre Türk Lirası değeri fiyatının arttığını gösterir. Günlük dolar kurunun yanındaki alış ve satış fiyatının hemen sonunda, önceki günkü dolar kuru ile arasındaki fark oranını gösterir. Dolar kuru farkını belirten grafiğin yanında ise tarih ve saat bilgisi yer alır. Tarih bugünün dolar kuru tarihi olarak kaydedildiği için özellikle belirtilmemiştir. Tarih kısmında yer alan saat ise o gün serbest piyasadaki döviz kurlarının anlık saatlerindeki TL cinsinden karşılığının çekildiği saat bilgisidir.